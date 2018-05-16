حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ، كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول امطار خفيفة على مناطق الرياض, الشرقية, تبوك وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق وكذلك على منطقتي القصيم و نجران .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.