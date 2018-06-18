زلزال بقوة 8.5 درجات يضرب جواتيمالا

ضرب زلزال بلغت قوته 8.5 درجات جواتيمالا، في وقت متأخر من يوم أمس، وفقًا لما ذكرته هيئة الزلازل المكسيكية.
وشعر سكان ولاية تشياباس الجنوبية في المكسيك بالزلزال الذي وقع الساعة 0932 مساء الأحد (0232 فجر الاثنين بتوقيت جرينتش).
وكان على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في جواتيمالا.
ونفى منسق الدفاع المدني المكسيكي لويس فيليب بوينتي، وجود تقارير في الوقت الراهن عن وقوع إصابات أو أضرار بولاية تشياباس.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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