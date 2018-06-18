زلزال بقوة 8.5 درجات يضرب جواتيمالا

ضرب زلزال بلغت قوته 8.5 درجات جواتيمالا، في وقت متأخر من يوم أمس، وفقًا لما ذكرته هيئة الزلازل المكسيكية.

وشعر سكان ولاية تشياباس الجنوبية في المكسيك بالزلزال الذي وقع الساعة 0932 مساء الأحد (0232 فجر الاثنين بتوقيت جرينتش).

وكان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في جواتيمالا.

ونفى منسق الدفاع المدني المكسيكي لويس فيليب بوينتي، وجود تقارير في الوقت الراهن عن وقوع إصابات أو أضرار بولاية تشياباس.