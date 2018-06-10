زلزال بقوة 1.4 درجة يضرب ولاية موغلا التركية

قالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية اليوم، إن زلزالاً بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية موغلا جنوب غرب تركيا.
وأضافت الرئاسة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن مركز الزلزال يقع في خليج (كوك أوفا) في الولاية دون وقوع خسائر بشرية.
وأوضحت أن الزلزال وقع الساعة 24:01 فجر اليوم على عمق 55ر13 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وشهدت ولاية موغلا في نوفمبر الماضي زلزالين بقوة 5 و 1ر5 درجة على مقياس ريختر أسفرا عن أضرارًا مادية في بعض الأحياء.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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