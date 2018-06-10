زلزال بقوة 1.4 درجة يضرب ولاية موغلا التركية

قالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية اليوم، إن زلزالاً بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

وأضافت الرئاسة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن مركز الزلزال يقع في خليج (كوك أوفا) في الولاية دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت أن الزلزال وقع الساعة 24:01 فجر اليوم على عمق 55ر13 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وشهدت ولاية موغلا في نوفمبر الماضي زلزالين بقوة 5 و 1ر5 درجة على مقياس ريختر أسفرا عن أضرارًا مادية في بعض الأحياء.