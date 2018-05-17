أمطار على منطقة عسير

هطلت أمس, أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظتي خميس مشيط , واحد رفيدة , ومراكز السودة , والشعف , والواديين , والحبلة , والحيمة , ووادي بن هشبل , وتندحة .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .