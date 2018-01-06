مقتل 13 شخصًا في عاصفة ثلجية شرق الصين

أعلنت السلطات الصينية أن 13 شخصًا لقوا حتفهم جراء عاصفة ثلجية قوية ضربت مقاطعة أنهوي شرق الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن حكومة المقاطعة، أن العاصفة الثلجية استمرت في الهطول على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هذه العاصفة هي الأسوأ منذ عام 2008 .