زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب الشطر الهندي من إقليم كشمير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية مناطق بالشطر الهندي من إقليم كشمير.وأوضح مركز رصد الزلازل الهندي في بيان أن مركز الزلزال كان في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، على عمق حوالي 170 كيلومترًا، مضيفًا أن الزلزال وقع على خط عرض 36.5 درجة شمالاً وخط طول 71.0 درجة شرقًا.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.