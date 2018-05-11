زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب الشطر الهندي من إقليم كشمير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية مناطق بالشطر الهندي من إقليم كشمير.وأوضح مركز رصد الزلازل الهندي في بيان أن مركز الزلزال كان في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، على عمق حوالي 170 كيلومترًا، مضيفًا أن الزلزال وقع على خط عرض 36.5 درجة شمالاً وخط طول 71.0 درجة شرقًا.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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