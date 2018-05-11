إغلاق مطار في إندونيسيا بسبب ثوران بركان جبل ميرابي

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم، وانبعثت منه دفقات من الرماد لارتفاع أكثر من خمسة كيلومترات في الهواء، مما استلزم إغلاق مطار قريب.

وحذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السكان، وطالبتهم بالبقاء خارج منطقة حظر يبلغ طولها 2 كيلومتر حول ميرابي، وهو واحد من أنشط البراكين في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن مستوى التأهب للبركان لايزال طبيعيًا، داعية السكان إلى التزام الهدوء، مبينة أن الثوران لم ينجم عنه حمم بركانية. لكن مئات الأشخاص فروا من قراهم إلى أماكن أكثر أمنًا بعد الثوران،

وتقع إندونيسيا على حزام النار حول المحيط الهادئ، وهي منطقة حول أطراف المحيط الهادي، سريعة التأثر بالزلازل والثورات البركانية، حيث تضم 130 بركانًا نشطًا.