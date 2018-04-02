هطلت أمطار متوسطة على مركز الكتيب بمحافظة تيماء في منطقة تبوك، أمس، شملت الصنوع وجبل حلوان والجلعب وجبل عرنان وبقرات وطعس القريعة, وعلى مركز الحزم وضواحيه الشقيق وأم صورة والدريعا والدويبات.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد