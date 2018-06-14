زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بنما

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، بنما، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 204 كيلومترات جنوب غرب العاصمة بنما سيتي.

من جانبه، دعا رئيس إدراة الدفاع المدني في بنما خوسيه دونديريس، المواطنين إلى التحلي بالهدوء، مشيًرا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر جراء الزلزال، وأنه جاري تقييم الوضع بالقرب من مركزه.