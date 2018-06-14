زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بنما

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، بنما، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 204 كيلومترات جنوب غرب العاصمة بنما سيتي.
من جانبه، دعا رئيس إدراة الدفاع المدني في بنما خوسيه دونديريس، المواطنين إلى التحلي بالهدوء، مشيًرا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر جراء الزلزال، وأنه جاري تقييم الوضع بالقرب من مركزه.
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كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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