تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد تسيل على اثرها الأودية والشعاب ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حيث تبدأ الحالة اليوم الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى الساعة الثامنة مساءً
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ، بالمواطنين والمقيمين إلى الخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم ، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .
GMT 06:01 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانفقدان 6 أشخاص بعد انهيار أرضي في اليابان
GMT 05:59 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانعاصفة تضرب مدينة أوكلاند النيوزيلندية
GMT 05:57 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة في السعودية
GMT 22:48 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
GMT 22:46 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأمطار على محافظة بارق
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك