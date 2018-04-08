أمطار على منطقة نجران

هطلت السبت , أمطار متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 06:13 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأحد في المملكة السعودية
GMT 19:43 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة الباحة
GMT 19:39 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأمطار على مركز شقري بتبوك
GMT 19:36 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأمطار على عدد من محافظات منطقة الرياض
GMT 18:54 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانزلزال قوته 6.5 درجة في بابوا غينيا الجديدة
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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