أمطار على منطقة نجران

هطلت السبت , أمطار متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.