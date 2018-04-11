فقدان 6 أشخاص بعد انهيار أرضي في اليابان

فُقد ستة أشخاص على الأقل اليوم إثر انهيار أرضي في جنوب غربي اليابان.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤولين محليين أنه يعتقد أن الأشخاص الستة من سكان ثلاثة منازل تضررت من الانهيار الأرضي في مدينة ناكاتسو بجزيرة كيوشو جنوب اليابان.
وذكرت سلطات الطقس المحلية أن المنطقة لم تتعرض لسقوط أمطار تزيد على 5ر0 ملليمتراً خلال الـ24 ساعة التي سبقت الانهيار الأرضي.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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