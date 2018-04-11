عاصفة تضرب مدينة أوكلاند النيوزيلندية

ضربت عاصفة قوية مدينة أوكلاند النيوزيلندية اليوم ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو ربع منازل المدينة وتأثر الملاحة الجوية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية بأن سرعة الرياح وصلت إلى 213 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.
وذكر مجلس مدينة أوكلاند في بيان أن نحو 120 ألف عقار بدون كهرباء، فيما تلقت إدارات الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا أكثر من 1600 اتصال استغاثة.
وتسببت الرياح العاتية في اقتلاع الأشجار وتحطم أسطح المنازل وسقوط أعمدة الكهرباء في المدينة، وإعادة جدولة عدد من الرحلات الجوية أو تحويل وجهاتها أو إلغاؤها.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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