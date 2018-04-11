حالة الطقس المتوقعة في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الرياض ، الشرقية ، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف) ، كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد للأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .