حالة الطقس المتوقعة في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الرياض ، الشرقية ، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف) ، كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد للأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.
كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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