حالة الطقس المتوقعة في السعودية الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على مناطقتي الرياض و الشرقية في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (الباحة ،عسير ،جازان) و مناطق (نجران ،الشرقية ،الرياض ،الحدود الشمالية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .