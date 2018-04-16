حالة الطقس المتوقعة في السعودية الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على مناطقتي الرياض و الشرقية في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (الباحة ،عسير ،جازان) و مناطق (نجران ،الشرقية ،الرياض ،الحدود الشمالية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .
GMT 22:56 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
GMT 22:46 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 23:14 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة الباحة
GMT 23:10 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة نجران
GMT 06:23 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمصرع 14 شخصًا على الأقل جراء عاصفة قوية ضربت شمال الهند
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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