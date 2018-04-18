هطلت , أمطار على منطقة عسير شملت محافظات تنومه , وخميس مشيط , ورجال المع , وبارق , ومراكز السودة , وبللسمر , وبللحمر , وبني عمر , والسرح.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 05:26 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأربعاء في المملكة السعودية
GMT 08:54 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانزلزال متوسط يضرب مدينتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق
GMT 05:31 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة في السعودية الإثنين
GMT 22:56 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
GMT 22:46 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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