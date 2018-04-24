حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( القصيم ، حائل ، المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف، الرياض الشرقية ) فيما تهطل الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات ( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، الرياض القصيم ، الشرقية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .