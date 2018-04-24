حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( القصيم ، حائل ، المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف، الرياض الشرقية ) فيما تهطل الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات ( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، الرياض القصيم ، الشرقية ).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .
GMT 23:41 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانزلزال بقوة 4,7 درجات يضرب شمال غرب الجزائر
GMT 20:13 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 20:01 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانأمطار على المتوسطة إلى الخفيفة محافظة الدوادمي
GMT 21:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع
GMT 21:31 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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