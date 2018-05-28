إعصار مكونو يغادر عُمان مــخلفا دمارًا واسعًا ويصل إلى السعودية
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إعصار "مكونو" يغادر عُمان مــخلفا دمارًا واسعًا ويصل إلى السعودية

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العرب اليوم - إعصار "مكونو" يغادر عُمان مــخلفا دمارًا واسعًا ويصل إلى السعودية

إعصار "مكونو"
عمان ـ العرب اليوم

وصل إعصار «مكونو» إلى السعودية الليلة الماضية عقب ضربه سلطنة عمان مصحوباً برياح شديدة السرعة مترافقة بأمطار غزيرة، وأمواج بلغ ارتفاعها 12 متراً، بعد أن تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية قبل أن يتراجع إلى عاصفة استوائية، متسبباً بخسائر كبيرة. في وقت أعلن الدفاع المدني العماني وفاة وفقدان خمسة أشخاص جراء الإعصار.

وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني العمانية، أمس، وفاة شخصين، بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من الجنسية الآسيوية بسبب إعصار «مكونو» المداري الذي ضرب محافظة ظفار جنوب سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني المقدم فيصل بن سالم الحجري، قوله إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة، مؤكداً أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين.

وأوضح أن كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة، مثل طريق حاسك الشويمية، حيث توجد طرق بديلة.

وأضاف أن هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة، بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم وطريق ريسوت المغسيل.

وأكد أن اللجنة الفرعية بمحافظة ظفار تعمل حالياً على تقييم الأضرار وإرسال الدعم إلى المحافظة، موضحاً أن الوضع مطمئن.

وتقرر أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء إجازة رسمية لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص العاملة بمحافظة ظفار، نظراً للأنواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة والتي من المتوقع أن تستمر تبعاتها خلال الأيام المقبلة.

كما طلبت الشرطة من المواطنين أخذ «أقصى درجات الحذر واليقظة»، وأن يبقوا في منازلهم. وأفادت الشرطة بمقتل رجل كان يقود سيارته التي غمرتها الفيضانات قرب مدينة صلالة، وفتاة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وأعلنت أجهزة الدفاع المدني إنقاذ مئات الأشخاص بينهم 260 من البحارة الأجانب حوصروا في البحر.

واجتاح الإعصار الاستوائي الأول لموسم 2018 في شمال المحيط الهندي جزيرة سقطرى اليمنية، حيث لقي سبعة أشخاص على الأقل هم خمسة يمنيين وهنديان، حتفهم، بحسب وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين.

وقال الوزير اليمني إن فرق الانقاذ عثرت على جثامين أربعة بحارة هنود كانوا في عداد المفقودين، ولاتزال عمليات البحث متواصلة للعثور على ثمانية بحارة هنود آخرين. وأعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقطرى «محافظة منكوبة».

وضرب الإعصار الجمعة سواحل محافظتي ظفار والوسطى في جنوب سلطنة عمان، مصحوباً برياح شديدة السرعة وأحوال جوية سيئة ليصبح إعصاراً من الدرجة الثانية.

وبحسب الأرصاد الجوية العمانية، توجهت العاصفة نحو السعودية، ومن المتوقع تساقط أمطار غزيرة اليوم.

في السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العماني إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية، بعد تراجع تأثير الحالة المدارية لإعصار «مكونو».

وقالت الهيئة، في بيان، إنه «نظراً لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية بأن تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة وبالتنسيق مع الشركات المشغلة، فإنه تقرر إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران ابتداء من الساعة 12 صباح الأحد».

وأشارت إلى أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني التي تأثرت بمرور الإعصار المداري تعاود نشاطها بكل انسيابية.

وكانت الهيئة أعلنت الخميس إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقاً للتطورات. ثم ذكرت الهيئة على صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي في وقت لاحق أنها «تُمدد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم أمس لمدة 24 ساعة أخرى، بسبب تأثر محافظة ظفار بإعصار مكونو».

وأكدت السعودية أن تأثير الإعصار بدأ أمس، بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حسين القحطاني، إنه من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، قد تتجاوز سرعتها 75كم/‏‏س، على الخرخير.

كما بيَّن القحطاني أن حالة تأثير الإعصار ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب «مكونو».

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إعصار مكونو يغادر عُمان مــخلفا دمارًا واسعًا ويصل إلى السعودية إعصار مكونو يغادر عُمان مــخلفا دمارًا واسعًا ويصل إلى السعودية



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