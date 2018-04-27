ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل يستمر حتى الى السبت وينخفض تدريجيا الاثنين.

وحسب المركز يكون طقس الخميس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتزداد كميات السحب خاصة على السواحل والجزر والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س والبحر مضطرب نهاراً يصبح متوسطا ليلاً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

الجمعة، يصبح الطقس مغبراً وغائماً جزئيا أحيانا نهاراً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب المحلية شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون طقس السبت، غائما جزئيا أحياناً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

اما الأحد، فالطقس غائم جزئيا أحيانا خاصة غربا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويشهد الإثنين، طقسا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا خاصة غربا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على السواحل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً والبحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.