ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل يستمر حتى الى السبت وينخفض تدريجيا الاثنين.
وحسب المركز يكون طقس الخميس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتزداد كميات السحب خاصة على السواحل والجزر والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س والبحر مضطرب نهاراً يصبح متوسطا ليلاً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.
الجمعة، يصبح الطقس مغبراً وغائماً جزئيا أحيانا نهاراً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب المحلية شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
ويكون طقس السبت، غائما جزئيا أحياناً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
اما الأحد، فالطقس غائم جزئيا أحيانا خاصة غربا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
ويشهد الإثنين، طقسا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا خاصة غربا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على السواحل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً والبحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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