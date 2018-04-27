سنغافورة تودّع أول دب قطبي يولد في مناخ مداري

ودّعت سنغافورة، أول دب قطبي يولد وينشأ في الجزيرة ذات المناخ المداري، والذي أنهت سلطات الحياة البرية حياته بعد معاناة استمرت خمس سنوات من مشكلات صحية ناجمة عن التقدم في العمر. وكان عمر الدب إينوكا (27 عاماً)، وواجه متاعب صحية، وكان فراؤه ملطخاً باللون الأخضر حتى آخر أيامه بسبب تكاثر الطحالب.