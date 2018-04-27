سنغافورة تودّع أول دب قطبي يولد في مناخ مداري

ودّعت سنغافورة، أول دب قطبي يولد وينشأ في الجزيرة ذات المناخ المداري، والذي أنهت سلطات الحياة البرية حياته بعد معاناة استمرت خمس سنوات من مشكلات صحية ناجمة عن التقدم في العمر. وكان عمر الدب إينوكا (27 عاماً)، وواجه متاعب صحية، وكان فراؤه ملطخاً باللون الأخضر حتى آخر أيامه بسبب تكاثر الطحالب.
GMT 02:15 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
GMT 23:33 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانالدفاع المدني بالقصيم يستقبل المتضررين جراء الأمطار
GMT 23:19 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على مدينة عرعر
GMT 23:14 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على ظهران الجنوب
GMT 23:08 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار على مراكز منطقة تبوك
ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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