اكتشاف أنواع فريدة من الأسماك في أعماق غامضة

أدت عملية استكشاف «منطقة الشفق» الموجودة في المناطق العميقة المحيطة بالشعاب المرجانية في منطقة الكاريبي، إلى اكتشاف العديد من أنواع الأسماك غير المعروفة سابقاً في مجال العلوم.
وتأثر الباحثون الذين يوثقون هذه الأنواع الجديدة، بالنظام البيئي الفريد. وتحوي المنطقة الواقعة على عمق يتراوح بين 130 و309 أمتار تحت سطح البحر قبالة ساحل كوراكاو في جنوب البحر الكاريبي، العديد من الأسماك التي ترتبط بالأنواع الموجودة ضمن الشعاب المرجانية.
وقالت الدكتورة كارول بالدوين، خبيرة الأسماك في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في معهد الأبحاث Smithsonian، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «يقدّر أن 95 في المئة من المساحة القابلة للحياة على كوكبنا، موجودة في المحيط. ولم يتم استكشاف سوى جزء ضئيل من هذا الفضاء الواسع، وهذا أمر مفهوم بالنسبة للمناطق التي تبعد آلاف الأميال عن الشاطئ. ونأمل أن نسترعي الانتباه إلى الحاجة لمواصلة استكشاف الشعاب المرجانية العميقة».
وأجرت الدكتورة بالدوين وفريقها العشرات من عمليات الغطس في المنطقة النادرة، حيث وجدوا 4500 سمكة فردية. وعلى مساحة 200 متر مربع، حدد الباحثون حوالي 30 نوعاً جديداً. ونُشرت النتائج في مجلة التقارير العلمية.
ووجد الباحثون أيضاً أن العديد من أسماك الشعاب المرجانية تتواجد في أعماق لم تكن متوقعة في السابق.
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