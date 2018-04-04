اطلاق سراح أنثى «الوعل النوبي» في «وادي الجمال» قبل بيعها في القاهرة

شهدت محمية «وادي الجمال» جنوب البحر الاحمر إطلاق مسؤولو قطاع حماية الطبيعة سراح أنثى «الوعل النوبي» داخل أحد الأودية الجبلية الوعرة والأكثرها تنوعا بيولوجيا ضمن احتفالات جهاز شؤون الببئة التي تمت باليوم العالمى للحياة البرية، وذلك بعد نقلها من القاهرة بعد ضبطها خلال قيام أحد المحلات التجارية بعرضها للبيع بسعر ٨ آلاف جنيه، وذلك وسط اهتمام بيئي ومجتمعي وحضور عدد من مسؤولي قطاع حماية الطبيعية.

وقد شهد الاحتفال بإطلاق أنثى«الوعل النوبي» بمحمية وادي الجمال الدكتور أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الاحمر والدكتور محمد إسماعيل الطبيب البيطري بالقطاع وباحثي وحراس البيئة بمحمية وادى الجمال، والدكتور أبوالحجاج نصر الدين مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر أن بداية الواقعة كانت بضبط أنثى حيوان الوعل النوبي بأحد المحلات المتخصصة في بيع الطيور والحيوانات بالقاهرة، وتبين أن صاحب المحل حصل عليها منذ عام وكان يعرضها للبيع بمبلغ ٨ آلاف جنيه، وعندما تم اخطاره بأن ذلك غير قانوني قام بتسليمها وقام فريق من باحثي قطاع حماية الطبيعة بتسلم أنثى الوعل النوبي وتم معالجتها بيطريا قبل نقلها لمحمية وادي الجمال وإطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها ومتابعتها داخل المحمية.

وأكد الدكتور أبوالحجاج نصر الدين مدير الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة أن حيوان الوعل النوبي مدرج في القائمة الثانية للاتفاقية الدولية «سايتس» لحماية الحياة البرية والتي تحظر صيدها أو الاتجار فيها

وينتشر الوعل النوبي في مناطق قليلة في الصحاري المصرية وبالأخص المناطق ذات التضاريس الجبلية العالية

وأضاف «نصير» أن هذا الحدث يؤكد على اهتمام قطاع حماية الطبيعة بضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية حيوانات نادرة في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي والحياة البرية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.