أعلنت شركة أبل عن اعتزامها إطلاق آيفون جديد في العام 2019، ولكن هذه المرة سيتضمن الهاتف ثلاث كاميرات خلفية!
ويبدو أن الكاميرتين فقط لم تكونا كافيتين لجهاز ايفون، ولا سيما أن أغلب إصدارات الهواتف الجديدة جاءت بكاميراتين في الخلف. وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" فقد ذكرت صحيفة "تايبي تايمز" أن شركة آبل تخطط لإطلاق طراز واحد على الأقل من هواتف آيفون في عام 2019 والذي يتميز بنظام كاميرا ثلاثية العدسات.
ويشير التقرير إلى مذكرة بحثية من شركة Yuanta للأوراق المالية، والتي تقول إن شركة آبل قد تطلق آيفونًا مزودًا بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل وتثبيت الصورة البصرية، مما يساعد في جعل الصور أقل ضبابية وينتج لقطات فيديو أكثر سلاسة.
وقد رسمت شركة Yuanta للأوراق المالية ذلك الاستنتاج بعد المحادثات مع مزود شركة آبل Largan Precision، التي تنتج عدسات الهواتف الذكية لعملاق التكنولوجيا.
وتنبأت Yuanta انه في حال قررت شركة آبل إطلاق كاميرا iPhone ثلاثية، فمن المحتمل أن يحذو بائعو الهواتف الذكية الآخرين مثل سامسونج وهواوي حذوهم.
يمكن استخدام كاميرا ثلاثية العدسة في مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل تحسين جودة الصور منخفضة الإضاءة، ومن المحتمل أيضًا أن تستخدم لتزويد أنظمة الخرائط المتقدمة أو اكتشاف المدى، الأمر الذي قد يحسِّن من تطبيقات ARKit ويخلق تأثيرات كاميرا جديدة، كما تقول "ابل إنسايدر".
يُذكر ان هذا ليس التقرير الأول الذي يقترح أن أبل تفكر في نظام ثلاثي الكاميرات، ففي الشهر الماضي، قال تقرير لصحيفة "تشاينا دايلي نيوز" التايوانية إن أبل تعمل على هاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية لعام 2019.
وأشار التقرير إلى أن الشركة ترغب في بناء نظام كاميرا مع ثلاث عدسات خلفية 12 ميجابكسل، مستشهدة بمصادر الصناعة كتأكيد. وستسمح الكاميرات للآيفون المشاع بأن يكون له تقريب 5x قوي مقابل نظام التكبير الحالي 2x.
وتأتي هذه التقارير مع انتشار الشائعات حول الأجهزة التي قد تطلقها شركة أبل في حدثها السنوي في ايلول القادم.
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