أعلنت شركة هواوي منذ أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد هواوي Y5 Prime 2018 ذو التصميم المتقن، ليشكل أحدث ابتكارات سلسلة هواوي، التي تركز على تلبية الاحتياجات العصرية للمستخدمين، كونه أول هاتف يأتي بسعر أقل من 2000 جنيهاً ويحمل العديد من المزايا الفائقة. يوفر هواوي Y5 Prime 2018 تجربة ترفيهية عالية الجودة، من خلال مزايا تجمع بين شاشة عرض هواوي الكاملة النابضة بالحياة من هواوي FullView، والتي تعمل بتقنية HD+ بحجم 5.45 بوصة، ونسبة الأبعاد الجديدة 18:9.
كما أن هاتف هواوي Y5 Prime 2018 يعد أول يأتي بأحدث إصدارات أندرويد أوريو 8.0 مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 بالإصدار الذي يحمل الرقم ذاته، ليتيح تجربة استخدام تبلغ أعلى درجات السرعة والسلاسة، حيث يمكن إنجاز أكبر قدر من المهام في وقت أقل.
يضم هاتف Y5 Prime 2018 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بتقنية الضبط التلقائي للون البشرة في فلاش السيلفي، إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، لتتيح التقاط صور أكثر جمالاً تجسد اللحظات الرائعة. وتتيح تقنية الضبط التلقائي للون البشرة في فلاش السيلفي لهاتف هواوي Y5 Prime 2018 التحقق بشكل أوتوماتيكي من مقدار الإضاءة التي يتعرض لها وجه الشخص ومن ثم تعديل مستوى السطوع بشكل ذكي للحصول على صورة سيلفي ذات مظهر طبيعي تماماً.
ويحمل هاتف هواويY5 Prime 2018 بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 3020 ميلي أمبير، إلى جانب الإصدار السادس من تكنولوجيا توفير الطاقة 6.0، التي تعمل علي تحسين أداء وعمر البطارية، لتمكن المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو دون توقف لمدة تصل إلى 14 ساعة، أو تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 57 ساعة. كما إن الهاتف يأتي مزوداً بمنفذاً ثلاثي البطاقات يدعم شريحتي الاتصال من نوع Nano إلى جانب بطاقة ذاكرة من قياس Micro SD بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت.
والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي Y5 Prime 2018 يحمل العديد من الإمكانيات والخواص التي تضعه في مرتبة عالية مقارنة بالفئة التي انضم اليها، حيث انه يعد أول هاتف يأتي بمثل هذه المزايا وبسعر تنافسي أقل من 2000 جنيهاً، وهذه التوليفة بين السعر والإمكانيات حتماً ستواكب تطلعات المستخدمين في تلبية احتياجاتهم وامكانياتهم.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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