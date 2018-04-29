نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها nokia x6

تستعد شركة اتش ام دي جلوبال لعرض هاتف ذكي جديد يحمل اسم Nokia X6، والذي يتضمن شاشة بقياس 5.8 إنش مع نتوء، ويعد أول هاتف من نوكيا يتضمن النتوء، وفقا لما ذكره موقع اردرويد.
وكانت التكهنات تدور حول تخطيط الشركة لإعادة إحياء الجهاز القديم، مع إظهار الصور الإعلانية لبعض التلميحات المتعلقة بجوانب التصميم الرئيسية، وأبرزها هو وجود شاشة منحنية، بالإضافة إلى جهة خلفية معدنية مع زوايا منحنية، وتصميم عصري مثل الهواتف الذكية الأخرى من اتش ام دي جلوبال.
ويتضمن الهاتف الجديد شاشة بقياس 5.8 إنش وبدقة 2280×1080 بيكسل داعمة لنسبة العرض 19:9 مع تصميم أنيق.
ويذكر أن الشركة تنوي طرح نموذجين من الهاتف الأول بمعالج هيليو بي 60 ثماني الأنوية من ميدياتيك المصنع وفق تقنية 12 نانومتر بتردد 2 غيغاهيرتز، مع شريحة معالجة الرسوميات ARM Mali-G72 MP3 ، و 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وبتكلفة تقدر بحوالي 250 دولار أمريكي.
في حين يتضمن النموذج الثاني معالج سناب دراجون636 ثماني الأنوية من كوالكوم المصنع وفق تقنية 14 نانومتر بتردد 1.8 غيغاهيرتز، مع شريحة معالجة الرسوميات ادرينو 509، و 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية وبتكلفة تقدر بحوالي 285 دولار أمريكي.
كما تتضمن النماذج مواصفات مشتركة مثل تضمنها أندرويد أوريو 8.1، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع والبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، وكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة ثانوية بدقة 12 ميغابيكسل من كارل زايس مع فلاش ليد مزدوج، وكاميرا أمامية غير معروفة الدقة بعد.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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