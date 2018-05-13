كشفت تسريبات جديدة أن شركة أبل لم تبدأ بعد عملية إنتاج هاتفها الجديد iphone Se 2، ما يشير إلى أن الشركة الأمريكية تخطط لإطلاق الجهاز لأول مرة جنبًا إلى جنب مع هواتفها الرئيسية فى سبتمبر.

ونقلاً عن شركة تصنيع صينية، فإن أبل تعمل حالياً على تقييم نماذج "متعددة" من الجيل التالى من هاتفها آيفون SE، لكنها لم تقرر بعد التصميم النهائى، ومن ضمن هذه النماذج جهاز بشاشة قياس 4 بوصة متطابق مع أجهزة SE الموجودة، فى حين كان هناك نموذج آخر مع شاشة 6 بوصة ضخمة، وستختار الشركة فى النهاية نموذجًا واحدًا للإصدار العام.

ووفقا لموقع Appleinsider الأمريكى، زعمت الشائعات التى ظهرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن شركة تصنيع زجاج لم يكشف عن اسمها، أن شركة آبل تختبر ثلاثة أنواع من الزجاج بالنماذج الأولية لدمجها فى الهاتف المرتقب.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتميز بتصمميم من الحافة إلى الحافة وكاميرا TrueDepth مع وجود زر Touch ID، ما يعنى أن "iPhone SE 2" سيدعم بتقنية التعرف على الوجه Face ID.