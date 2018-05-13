كشفت تسريبات جديدة أن شركة أبل لم تبدأ بعد عملية إنتاج هاتفها الجديد iphone Se 2، ما يشير إلى أن الشركة الأمريكية تخطط لإطلاق الجهاز لأول مرة جنبًا إلى جنب مع هواتفها الرئيسية فى سبتمبر.
ونقلاً عن شركة تصنيع صينية، فإن أبل تعمل حالياً على تقييم نماذج "متعددة" من الجيل التالى من هاتفها آيفون SE، لكنها لم تقرر بعد التصميم النهائى، ومن ضمن هذه النماذج جهاز بشاشة قياس 4 بوصة متطابق مع أجهزة SE الموجودة، فى حين كان هناك نموذج آخر مع شاشة 6 بوصة ضخمة، وستختار الشركة فى النهاية نموذجًا واحدًا للإصدار العام.
ووفقا لموقع Appleinsider الأمريكى، زعمت الشائعات التى ظهرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن شركة تصنيع زجاج لم يكشف عن اسمها، أن شركة آبل تختبر ثلاثة أنواع من الزجاج بالنماذج الأولية لدمجها فى الهاتف المرتقب.
وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتميز بتصمميم من الحافة إلى الحافة وكاميرا TrueDepth مع وجود زر Touch ID، ما يعنى أن "iPhone SE 2" سيدعم بتقنية التعرف على الوجه Face ID.
GMT 00:09 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالهاتف "LG Q7" يخضع لإختبارات الأداء مع المعالج MediaTek Helio P10
GMT 00:08 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوسوني تعتزم ابتكار طريقة جديدة لعرض الألعاب في حدث E3 هذا العام
GMT 00:06 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو"OPPO" تنضم لقائمة أوائل الهواتف التي تتيح النسخة التجريبية من أندرويد P للمطورين
GMT 00:05 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوهواوي تطلق أول هاتف ذكي بالعالم مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات في السوق المصري
GMT 00:02 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوإصدار النسخة الرسمية الأولى من تطبيق "Briar" لتراسل أكثر أمانًا
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك