انتل تقرر وقف مشروع النظارات الذكية

قررت شركة انتل التوقف عن تطوير الأجهزة القابلة للإرتداء وإغلاق مشروعها الخاص بتطوير النظارات الذكية وذلك بعد شهرين فقط من الكشف عن نظارة Vaunt التي تعتمد على الواقع المعزز والليزر.
على الرغم من حشدها لملايين الدولارات وتعاونها مع شركات رائدة مثل Tag Heuer وتوظيفها مئات الأشخاص للعمل على هذا المشروع، إلا أنه لن يرى النور وسيتوقف عند هذه المرحلة بدون إبداء الأسباب الواضحة والصريحة.
يبدو أن إنتل لم ترى استخدامات واسعة من شريحة كبيرة من المستخدمين لمثل هذا المنتج بالتالي يجب إيقافه حتى قبل توفيره بنسخة خاصة للمطورين لصنع تطبيقات مفيدة في الحياة اليومية فضلاً عن إطلاقه بنسخة رسمية للعموم.
وتختلف نظارة إنتل عن نظارة قوقل بطريقة عرض المحتوى حيث لا تعرض إنتل شيء على العدسة انما مباشرة داخل عين المستخدم ولا تحوي كاميرا أو تحتاج لتفاعل باللمس وغيرها مثل نظارة قوقل، بالتالي استخداماتها محدودة أكثر وتتعلق بشكل رئيسي بعرض الإشعارات الهامة، لكن شكلها يبدو كأنها نظارة طبية عادية بالتالي يألف المستخدم ارتدائها.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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