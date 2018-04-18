آبل تعمل على تطوير خدمة اخبارية مدفوعة الاشتراك

استحوذت شركة آبل مؤخرًا على تطبيق "Texture" الإخباري في، وعلى ما يبدو أن الشركة تعمل على الاستفادة من التطبيق في إطلاق خدمة إخبارية مدفوعة الاشتراك.

يُقدم تطبيق Texture خدمات إخبارية للمستخدمين من حوالي 200 مجلة حول العالم مقابل 9.99$ شهريا، لكن آبل بمجرد الاستحواذ عليه قامت بالعمل على دمج التقنية مع خدمة أخبارها وضمت عدد من الموظفين السابقين على التطبيق لفريقها.

وبحسب موقع بلومبيرغ صاحب المصادر الموثوقة، فإن آبل تخطط لاستخدام نظام التطبيق الذي استحوذت عليه في تطوير نظام اخباري جديد خاصة بالشركة، وسيقدم النظام الجديد خدمات إخبارية مدفوعة الاشتراك وبنظام شهري مثلما الحالي مع خدمتها الموسيقية.

وذكر الموقع بأن الخدمة يُمكن أن تنطلق مع بداية العام القادم، وهي ضمن خدمات الشركة الإخبارية لكنها مختلفة من ناحية الاشتراك، حيث تسعى الشركة للاستفادة من تقديم خدماتها لزيادة الأرباح من هذا المجال.

ومن المتوقع أن يكون سعر الاشتراك الشهري بالخدمة مشابه لسعر الاشتراك مع التطبيق الجديد بـ 9.99$، وهو ما يُمكنه أن يدُر الكثير من الأرباح على الشركة التي تطمح بأن تصل إيراداتها من الخدمات التي تقدمها حوالي 50$ مليار بحلول 2021.