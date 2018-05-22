hmd global تحصل على استثمار لإعادة أمجاد هواتف نوكيا

حصلت شركة HMD Global على تمويل واستثمار بقيمة 100 مليون دولار تهدف لإستخدامه في دفع قطاع الهواتف الذكية أسرع وأقوى حول العالم ما يعيد العلامة التجارية نوكيا إلى مصدر ريادي مرموق لطالما تعودنا عليها فيه.

ويكذر أن شركة نوكيا التي نعرفها سابقاً لم تعد تصنع الهواتف الذكية، بل أصبحت شركة HMD Global الفنلندية تصنع الهواتف بعلامة نوكيا التجارية وذلك بالتعاون مع مصنعين آخرين مثل فوكسكون و FIH Mobile.

وتملك HMD Global رخصة مدتها عشرة أعوام لاستخدام علامة نوكيا التجارية على منتجاتها، وخلال السنة الأولى من استخدامها أصدرت للأسواق ستة هواتف ذكية وخمسة هواتف تقليدية لاقت صدى واسع من حيث تنوع شرائح المستفيدين واهتمامها بالتصاميم وجودة التصنيع، كما بلغت شحناتها 70 مليون هاتف.

وبحصولها على تمويل 100 مليون دولار رفع قيمة HMD Global إلى مليار دولار ، فإن الشركة قادرة على الدفع بقوة أكبر لهواتف نوكيا في الأسواق، ومن المنطقي أن نتوقع إصدار الكثير من الهواتف لتلبي مختلف الاهتمامات وبمستويات مختلفة من المواصفات الفنية والأسعار.

وكانت قد بلغت العائدات المالية لشركة HMD Global حوالي 2.13 مليار دولار لكن صافي أعمالها كانت خسائر بنحو 77 مليون دولار، لكن هذه الأرقام ليست سيئة بالنظر إلى أن مبيعات نوكيا تفوقت على العديد من العلامات التجارية الأخرى مثل سوني وقوقل و ون بلس ولينوفو وأسوس في الربع الأخير من السنة الماضية.