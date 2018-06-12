كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد لها عبر موقعها الإلكتروني، بأن شبكة التواصل المصور Instagram تستعد لطرح مفاجئة جديدة لمستخدميها.
المفاجئة الجديدة هي من خلال طرح إحدى المميزات الجديدة التي تسمح للمستخدمين برفع مقاطع فيديو لمدة 60 دقيقة بدلا من 60 ثانية، ولكن يمكن أن تكون هذه المميزة متاحة لبعض الحسابات في مرحلتها الأولى وستتاح لاحقاً لجميع المستخدمين.
جدير بالذكر أن إنستجرام قامت خلال شهر مارس من عام 2014 بتاحة رفع مقاطع الفيديو ضمن منشورات المستخدمين إلى 60 ثانية، بعد أن كانت المدة المسموح بها فقط 15 ثانية.
من الواضح توجه فيسبوك المالكة للتطبيق في هذه القرارات والتي تسعى إلى دفع المستخدمين لإستخدام محتوى الفيديو أكثر في التعبير عن نفسهم، وبطبيعة الحال فان رفع فيديو من 60 دقيقة سيساهم بشكل فعلي في بقاء المستخدمين لساعات أطول عبر المنصة.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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