كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد لها عبر موقعها الإلكتروني، بأن شبكة التواصل المصور Instagram تستعد لطرح مفاجئة جديدة لمستخدميها.

المفاجئة الجديدة هي من خلال طرح إحدى المميزات الجديدة التي تسمح للمستخدمين برفع مقاطع فيديو لمدة 60 دقيقة بدلا من 60 ثانية، ولكن يمكن أن تكون هذه المميزة متاحة لبعض الحسابات في مرحلتها الأولى وستتاح لاحقاً لجميع المستخدمين.

جدير بالذكر أن إنستجرام قامت خلال شهر مارس من عام 2014 بتاحة رفع مقاطع الفيديو ضمن منشورات المستخدمين إلى 60 ثانية، بعد أن كانت المدة المسموح بها فقط 15 ثانية.

من الواضح توجه فيسبوك المالكة للتطبيق في هذه القرارات والتي تسعى إلى دفع المستخدمين لإستخدام محتوى الفيديو أكثر في التعبير عن نفسهم، وبطبيعة الحال فان رفع فيديو من 60 دقيقة سيساهم بشكل فعلي في بقاء المستخدمين لساعات أطول عبر المنصة.