أعلنت شركة موتورولا عن 6 هواتف جديدة بمزايا مختلفة، وكانت ثلاثة منها من فئة G، وهي Moto G6، Moto G6 Play، و Moto G6 Plus. بالإضافة إلى ثلاثة هواتف أخرى من فئة E، وهي Moto E5، Moto E5 Play، و Moto E5 Plus. وتأتي هذه الهواتف بأسعار منخفضة بين 150 يورو إلى 300 يورو فقط!

اللافت للانتباه في هواتف موتورولا الجديدة بأن جزء منها جاء بكاميرا مزدوجة تماشيا مع السوق بالرغم من تواضع باقي الميزات الأخرى، كما أنها جاءت بأبعاد الشاشة 18:9 باستثناء E5 Play وهو نفس الأمر الذي بدأت تتبعه الشركات. والُملاحظ أن جميع الهواتف تحمل مدخل للذاكرة الخارجية وتمتلك خاصية الحماية عن طريق بصمة الأصبع، كما تعمل بنظام تشغيل آندرويد أوريو 8.0.

هاتف Moto G6:

يأتي هاتف Moto G6 مع معالج سنابدراغون 450 وذاكرة رام 3 جيجابايت للنسخة التي تحمل مساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت و4 جيجابايت رام لنسخة 64 جيجابايت. ويأتي الهاتف بشاشة بدقة 1080 بكسل بقياس 5.7 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بحجم 3000 ملي أمبير / ساعة. أما بخصوص الكاميرا، فهو يأتي مع كاميرا خلفية بعدستين بدقة 12 ميجابكسل و5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف Moto G6 Plus:

أما هاتف Moto G6 Plus والذي يُعد أفضل الهواتف التي طرحتها الشركة، فإنه يأتي مع معالج سنابدراغون 630 ونسختين من الرام بحجم 4 أو6 جيجابايت بجانب مساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت. كما يأتي مع شاشة بقياس 5.9 بوصة وبدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى بطارية بحجم 3200 ملي أمبير / ساعة. أما الكاميرا فالأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، والخلفية تأتي بعدستين 12 ميجابكسل و5 ميجابكسل.

هاتف Moto G6 Play:

وبخصوص هاتف Moto G6 Play فهو يأتي مع معالج سنابدراغون 427 وذاكرة رام 2 أو3 جيجابايت، بالإضافة لنسختين من مساحة التخزين الداخلية 16 جيجا أو 32 جيجابايت. أما البطارية فهي تأتي بحجم 4000 ملي أمبير / الساعة. كما يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 5.7 بوصة وكاميرا بعدسة واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف Moto E5:

نأتي للحديث عن سلسلة E، ونبدأها مع هاتف Moto E5 الذي يأتي مع معالج سنابدراغون 425 وذاكرة رام 2 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 16 جيجابايت. ويجلب الهاتف معه شاشة 5.7 بوصة بدقة 720 بكسل مع بطارية 4000 ملي أمبير / ساعة. كما يأتي مع كاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأمامية 5 ميجابكسل.

هاتف Moto E5 Plus:

أما هاتف Moto E5 Plus فيأتي بمعالج سنابدراغون 435 وذاكرة رام 3 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت. ويأتي مع شاشة بقياس 6.0 بوصة ودقة 720 بكسل بالإضافة لكاميرا أمامية 8 ميجابكسل وخلفية 12 ميجابكسل، كما يجلب معه بطارية كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير / ساعة.

هاتف Moto E5 Play:

وختاما بالحديث عن هاتف Moto E5 Play، فإنه يأتي مع معالج سنابدراغون بنخستين؛ إما 425 أو 427 بجانب ذاكرة رام 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 16 جيجابايت. فيما تأتي الشاشة بقياس 5.2 بوصة وبدقة 720 بكسل، كما يأتي مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الخلف و5 ميجابكسل في الأمام. أما البطارية فهي تأتي بحجم 2800 ملي أمبير / ساعة ولكنها قابلة للإزالة على عكس باقي الهواتف الأخرى.

المزيد عن: هواتف موتورولا هواتف ذكية هواتف جديدة هاتف موتورولا موتورولا شركة موتورولا Moto G6 Plus Moto G6 Play Moto G6 Moto E5 Plus Moto E5 Play Moto E5