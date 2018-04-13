أعلنت شركة آبل عن إطلاقها تقنية GymKit في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيبدأ مستخدمو ساعة آبل من الاستمتاع بالتقنية التي تُمكنهم من مزامنة تطبيقات الساعة مع الأجهزة الرياضية.

وتُتيح تقنية آبل الخاصة بالأجهزة الرياضية إمكانية مزامنة ساعة آبل مع أجهزة تكنوجيم المختلفة بنقرة واحدة عبر الاتصال اللاسلكي المباشر، مما يُمكِّن المستخدم من التأكد من توافق البيانات على الأجهزة مع التطبيقات الموجودة على الساعة.

وتقدم هذه التقنية معلومات؛ مثل معدل نبضات القلب، المسافة المقطوعة، ودرجة الانحدار والتي يُمكن الاستفادة منها في الأمور الطبية والصحية.

وبالحديث عن الأمر، صرح نيرو اليساندري الرئيس التنفيذي ومؤسس تكنوجيم “نحرص في Technogym على ترويج نمط الحياة الصحي للأفراد وتشجيعهم على ممارسة الرياضية، وهذا بفضل أجهزتنا عالية التقنية، ونحن فخورون بتقديم تجربة جديدة لمستخدمي ساعة آبل للاستفادة من ذلك.”

هذه التقنية ستبدأ في الامارات العربية المتحدة في فندق العنوان بوليفارد، وسيتمكن أعضاء النادي الرياضي هناك بالاستمتاع بها مباشرة.