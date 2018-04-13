أعلنت شركة آبل عن إطلاقها تقنية GymKit في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيبدأ مستخدمو ساعة آبل من الاستمتاع بالتقنية التي تُمكنهم من مزامنة تطبيقات الساعة مع الأجهزة الرياضية.
وتُتيح تقنية آبل الخاصة بالأجهزة الرياضية إمكانية مزامنة ساعة آبل مع أجهزة تكنوجيم المختلفة بنقرة واحدة عبر الاتصال اللاسلكي المباشر، مما يُمكِّن المستخدم من التأكد من توافق البيانات على الأجهزة مع التطبيقات الموجودة على الساعة.
وتقدم هذه التقنية معلومات؛ مثل معدل نبضات القلب، المسافة المقطوعة، ودرجة الانحدار والتي يُمكن الاستفادة منها في الأمور الطبية والصحية.
وبالحديث عن الأمر، صرح نيرو اليساندري الرئيس التنفيذي ومؤسس تكنوجيم “نحرص في Technogym على ترويج نمط الحياة الصحي للأفراد وتشجيعهم على ممارسة الرياضية، وهذا بفضل أجهزتنا عالية التقنية، ونحن فخورون بتقديم تجربة جديدة لمستخدمي ساعة آبل للاستفادة من ذلك.”
هذه التقنية ستبدأ في الامارات العربية المتحدة في فندق العنوان بوليفارد، وسيتمكن أعضاء النادي الرياضي هناك بالاستمتاع بها مباشرة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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