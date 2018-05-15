قامت شركة LG بتسجيل العلامة التجارية LG Q7 تحت إسمها في شهر مارس الماضي، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف في طريقه إلينا. والآن، يقال بأنه تم رصد هذا الهاتف يخضع لإختبارات الأداء على منصة Geekbench، وهذا ما يؤكد لنا بأنه سيصل مع المعالج MediaTek Helio P10.
الهاتف LG Q7 حقق 630 نقطة في إختبار النواة الواحدة ونحو 2322 نقطة في إختبار النوى المتعددة. للآسف، لا يمكننا مقارنة الهاتف مع الأجهزة الأخرى المدعومة بمعالج MediaTek بسبب الإختلاف الكبير بين إصدارات منصة Geekbench. وبغض النظر عن المعالج، فقد كشفت لنا إختبارات الأداء أيضا بأن الهاتف LG Q7 سيضم 4GB من الذاكرة العشوائية وسيعمل مسبقا بنظام الأندرويد 8.1 Oreo.
ستقوم شركة LG على الأرجح بالإعلان عن الهاتف LG Q7 بإعتباره النسخة المصغرة من الهاتف LG G7 ThinQ، تماما كما قامت بإصدار الهاتف LG Q6 ليكون بمثابة النسخة المصغرة من الهاتف LG G6. ومن ناحية أخرى، تم إصدار الهاتف LG Q8 منذ نصف عام تقريبًا ليكون بمثابة نسخة مصغرة من الهاتف LG V20، وبالتالي قد تقرر الشركة الكورية الجنوبية إصدار الهاتف LG Q7 ليكون بمثابة نسخة مصغرة من الهاتف LG V30S ThinQ.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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