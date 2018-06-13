سناب شات تطلق خاصية حذف الرسائل المرسلة

أطلقت منصة سناب شات خاصية جديدة، تتيح لك حذف الرسائل المرسلة التي أرسلتها إلى مستخدمين آخرين قبل أن تتم مشاهدتها، وفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية.
في السابق، تبقى الرسائل النصية المرسلة إلى جهات الاتصال الخاصة بك على سناب شات موجودة في سجل الرسائل إلى أن يقوم الطرفان بمشاهدة الدردشة، أو ما لم يتم فتحها لمدة 30 يومًا، وفي الدردشات الجماعية يتم حذف الرسائل بعد 24 ساعة، كما كان هناك أيضًا خيار لمسح محادثة كاملة، لكن ليس رسالة واحدة.
ويمكنك الآن حذف إحدى الرسائل حتى قبل عرضها، وهو أمر مفيد إذا قمت بإرسال رسالة عن طريق الخطأ، بإتباع الخطوات التالية:
- افتح سناب شات.
- اسحب إلى اليمين عبر الشاشة لزيارة صفحة الأصدقاء.
- اختر عمود الدردشة، سترى قائمة بجميع المحادثات الجارية لديك.
- أرسل رسالة جديدة أو حدد رسالة قمت بإرسالها بالفعل.
- اضغط فوق الرسالة
- حدد حذف.
الآن يتم حذف الرسالة، مما يعني أن المستخدمين في المحادثة الفردية أو في دردشة جماعية لن يتمكنوا من رؤية ما أرسلته، ومع ذلك سوف يشاهدون إشعارًا بأنك حذفت سطرًا من النص.
وتقول سناب شات إنها تحاول إزالة الرسالة من خوادمها وأجهزة الأصدقاء، ولكنها تحذر من أن هذا قد لا يعمل دائمًا، مثل ما إذا كان شخص ما لديه اتصال إنترنت سيئ أو إصدار قديم من سناب شات.
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