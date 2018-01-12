رئيس وان بلس الصينية يعلن عن خطة شركته لاقتحام السوق الأمريكى

أعلن الرئيس التنفيذى لشركة وان بلس الصينية "بيت لاو" أمس أن هاتف الشركة الجديد، الذى سيطلق عليه اسم وان بلس 6، سيتم الكشف عنه فى أواخر الربع الثانى من هذا العام، وسيدعم بمعالج سنابدراجون 845، بعد تحقيق هاتف Oneplus 5T العام الماضى لنجاح باهر، إذ كان الهاتف الأكثر مبيعا والأعلى نموا للشركة.
وبالاضافة الى ذلك، قال لاو إن شركته ستبدأ الحديث مع شركات الاتصالات الأمريكية هذا العام حول بيع أجهزتها بالسوق الأمريكى، إذ كانت الشركة الصينية توفر هواتفها للشراء فى البداية من خلال نظام الدعوات، وقد سمح ذلك للشركة، الجديدة فى ذلك الوقت، بتوفير المال عن طريق مطابقة عدد الهواتف المبنية على الرقم الذى باعته.
وفى نهاية المطاف، أسقطت الشركة نظام الدعوة بعد أن أصبحت هواتفها أكثر شعبية، لذا تبحث عن طريقة جديدة لزيادة مبيعاتها.
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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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