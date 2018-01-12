رئيس وان بلس الصينية يعلن عن خطة شركته لاقتحام السوق الأمريكى

أعلن الرئيس التنفيذى لشركة وان بلس الصينية "بيت لاو" أمس أن هاتف الشركة الجديد، الذى سيطلق عليه اسم وان بلس 6، سيتم الكشف عنه فى أواخر الربع الثانى من هذا العام، وسيدعم بمعالج سنابدراجون 845، بعد تحقيق هاتف Oneplus 5T العام الماضى لنجاح باهر، إذ كان الهاتف الأكثر مبيعا والأعلى نموا للشركة.

وبالاضافة الى ذلك، قال لاو إن شركته ستبدأ الحديث مع شركات الاتصالات الأمريكية هذا العام حول بيع أجهزتها بالسوق الأمريكى، إذ كانت الشركة الصينية توفر هواتفها للشراء فى البداية من خلال نظام الدعوات، وقد سمح ذلك للشركة، الجديدة فى ذلك الوقت، بتوفير المال عن طريق مطابقة عدد الهواتف المبنية على الرقم الذى باعته.

وفى نهاية المطاف، أسقطت الشركة نظام الدعوة بعد أن أصبحت هواتفها أكثر شعبية، لذا تبحث عن طريقة جديدة لزيادة مبيعاتها.