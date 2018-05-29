نجح مجموعة من الباحثين من جامعة كارنيجي ميلون، في ابتكار طريقة لمواجهة الضرر السطحي والفشل الكهربائي الذي يلاحظ عادة في المواد اللينة المستخدمة في هندسة الإلكترونيات الآلية.

وحاول الباحثون إنتاج مادة مرنة ومقاومة للضرر، من خلال قاطرات صغيرة سائلة من سبيكة معدنية من الغاليوم - الإنديوم في قشرة مطاطية ناعمة.

والهجين المطور هو هجين عازل كهربائيا وقادر على تصليح السيارات حتى عند تلفه عدة مرات، وحيث إن معظم الإلكترونيات اللينة الأخرى التي تتمتع بالشفاء الذاتي تحتاج إلى التعرض للحرارة، أو زيادة الرطوبة أو إعادة التجميع اليدوي، فإن مركب المطاط الصناعي يشفى بنفسه من خلال تشكيل مسارات كهربائية جديدة.

وقال مجيدي الباحث المسئول عن الابتكار: إن الإلهام وراء المادة المركبة يأتي من قدرة الجهاز العصبي على تجديد نفسه، حيث سيكون المطاط الصناعي مفيدا في الحوسبة القابلة للارتداء والمناطيد الهوائية القابلة للنفخ لحماية الأسلاك الكهربائية من التلف المحتمل