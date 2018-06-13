أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصية جديدة لمستخدميه تمكنهم من التجول داخل ذكرياتهم على التطبيق.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الخاصية الجديدة في فيسبوك تحمل اسم "الذكريات" أو "Memories"، وتتيح للمستخدمين التجول في الذكريات الخاصة بهم.

وقالت الشركة، أن قسم "Memories" الجديد متاح على موقع وتطبيق فيسبوك بداية من الثلاثاء 12 يونيو، وللوصول إليه سيكون على المستخدم الضغط على علامة التبويب "On this Day" على الجانب الأيسر من نسخة سطح المكتب الخاصة بـ"فيسبوك"، أو أسفل يمين التطبيق على الهواتف الذكية.

ويتم تقسيم صفحة الذكريات إلى عدة فئات، إذ تعرض المشاركات السابقة والأمور التى قمت بها فى نفس اليوم خلال السنوات الماضية، مثل عرض الأصدقاء، الذين قمت بإضافتهم فى يوم معين، بالإضافة إلى تراكيب مقاطع الفيديو التى "تحتفى برفقة أصدقائك".

ويظهر قسم آخر يسمى " Recaps of Memories" مقتطفات موسمية أو شهرية من الذكريات، مجمعة في رسالة أو مقطع فيديو قصير، وستعرض "الذكريات التي ربما لم يلاحظها المستخدمون في وقت سابق من الأسبوع.

وتقول فيسبوك إن 90 مليون شخص يستخدمون ميزة "On this Day" يوميا لرؤية ذكرياتهم والاطلاع على الأشياء التى شاركوها على "فيسبوك"، ووجد باحثون مؤخرا أن هذا النوع من التفكير يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على مزاج الناس والرفاهية العامة.