هواوى تنتصر على سامسونج وتربح دعاوى لانتهاك براءات الاختراع

فازت شركة هواوى بدعوى انتهاك براءات الاختراع ضد منافستها الكورية الجنوبية سامسونج أمس الخميس، وفقا للمعلومات الصادرة عن محكمة صينية.
حكمت المحكمة لصالح الشركة الصينية على اثنين من براءات الاختراع التى تنطوى على تكنولوجيا الجيل الرابع من الهاتف، وأمر القاضى شركة سامسونج للإلكترونيات بالتوقف الفورى عن بيع أو تصنيع المنتجات باستخدام التكنولوجيا ودفع رسوم المحكمة، ولم يذكر الحكم نماذج هواتف محددة.
يذكر أن قرار محكمة شنتشن المتوسطة هو الأحدث فى سلسلة من النزاعات المتعمقة حول براءات الاختراع بين صناع الهواتف الذكية الآسيويين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد بعضهم البعض فى الولايات المتحدة والصين فى السنوات الاخيرة.
وقالت المحكمة إنها حكمت لصالح هواوى بعد أن وجدت أن سامسونج تأخرت بشكل خبيث عن المفاوضات التى بدأت فى يوليو 2011.وقالت سامسونج فى بيان إنها ستستعرض بدقة قرار المحكمة وتحدد الردود المناسبة.
ويأتى الانتصار القانونى لشركة هواوى بعد أيام من تعرضها لنكسة فى جهودها الرامية إلى توسيع المبيعات فى الولايات المتحدة.
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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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