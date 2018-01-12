هواوى تنتصر على سامسونج وتربح دعاوى لانتهاك براءات الاختراع

فازت شركة هواوى بدعوى انتهاك براءات الاختراع ضد منافستها الكورية الجنوبية سامسونج أمس الخميس، وفقا للمعلومات الصادرة عن محكمة صينية.

حكمت المحكمة لصالح الشركة الصينية على اثنين من براءات الاختراع التى تنطوى على تكنولوجيا الجيل الرابع من الهاتف، وأمر القاضى شركة سامسونج للإلكترونيات بالتوقف الفورى عن بيع أو تصنيع المنتجات باستخدام التكنولوجيا ودفع رسوم المحكمة، ولم يذكر الحكم نماذج هواتف محددة.

يذكر أن قرار محكمة شنتشن المتوسطة هو الأحدث فى سلسلة من النزاعات المتعمقة حول براءات الاختراع بين صناع الهواتف الذكية الآسيويين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد بعضهم البعض فى الولايات المتحدة والصين فى السنوات الاخيرة.

وقالت المحكمة إنها حكمت لصالح هواوى بعد أن وجدت أن سامسونج تأخرت بشكل خبيث عن المفاوضات التى بدأت فى يوليو 2011.وقالت سامسونج فى بيان إنها ستستعرض بدقة قرار المحكمة وتحدد الردود المناسبة.

ويأتى الانتصار القانونى لشركة هواوى بعد أيام من تعرضها لنكسة فى جهودها الرامية إلى توسيع المبيعات فى الولايات المتحدة.