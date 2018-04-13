أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سماعة الإذن اللاسلكية Gear IconX في شهر أكتوبر نهاية العام الماضي، لكن السماعة وقتها قدمت خيارات محدودة نسبيا، إلا أن سامسونج أطلقت تحديث جديد للنظام لتمكينها من تقديم مزايا إضافية.
وشمل التحديث الجديد إضافة شكل حديث لنظام المعادلة الصوتية في السماعة على التطبيق، حيث قدمت 5 أوضاع مختلفة للمعادلة الصوتية ليتمكن المستخدم من الاستفادة منها بحسب رغبته.
كما أضاف التحديث قدرة أكبر للمستخدم على التحكم بالعزل الصوتي من المحيط الخارجي، حيث يُتيح التحديث إمكانية العزل الكلي أو الجزئي وبدرجات مختلفة للصوت الخارجي.
والأهم من ذلك، فإن المستخدم سيكون باستطاعته نقل الملفات الصوتية لاسلكيا إلى السماعة، وكذلك حفظها على الذاكرة الداخلية لها لتشغيلها في وقتٍ لاحق دون الحاجة لوصلها مع الهاتف. وللعلم، فإن السماعة تمتلك ذاكرة داخلية 4 جيجابايت.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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