أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سماعة الإذن اللاسلكية Gear IconX في شهر أكتوبر نهاية العام الماضي، لكن السماعة وقتها قدمت خيارات محدودة نسبيا، إلا أن سامسونج أطلقت تحديث جديد للنظام لتمكينها من تقديم مزايا إضافية.

وشمل التحديث الجديد إضافة شكل حديث لنظام المعادلة الصوتية في السماعة على التطبيق، حيث قدمت 5 أوضاع مختلفة للمعادلة الصوتية ليتمكن المستخدم من الاستفادة منها بحسب رغبته.

كما أضاف التحديث قدرة أكبر للمستخدم على التحكم بالعزل الصوتي من المحيط الخارجي، حيث يُتيح التحديث إمكانية العزل الكلي أو الجزئي وبدرجات مختلفة للصوت الخارجي.

والأهم من ذلك، فإن المستخدم سيكون باستطاعته نقل الملفات الصوتية لاسلكيا إلى السماعة، وكذلك حفظها على الذاكرة الداخلية لها لتشغيلها في وقتٍ لاحق دون الحاجة لوصلها مع الهاتف. وللعلم، فإن السماعة تمتلك ذاكرة داخلية 4 جيجابايت.