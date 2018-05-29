منحت شركة جوجل الطالب أزيكويل بيريرا من الأوروجواي مبلغ 36 ألف دولار، وذلك نتيجة لاكتشافه ثغرة أمنية تسمح له بإجراء تغييرات على أنظمة الشركة الداخلية كجزء من برنامج مكافآت جوجل لمكتشفي الثغرات الأمنية، وهذا هو الخلل الخامس الذي يبلغ عنه بيريرا ولكنه الأكثر ربحًا له حتى الآن.
وقال بيريرا، الطالب بجامعة الجمهورية في أوروجواي "أول خلل أمني عثرت عليه بجوغل تم منحي مكافأة قيمتها 500 دولار وشعرت وقتها بتحقيق إنجاز كبير لذلك قررت مواصلة المحاولة منذ ذلك الحين".
على الرغم من أن بيريرا اكتشف هذا الخلل في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه حصل على إذن بالكتابة عن كيفية اكتشافه هذا الأسبوع بعد أن أكدت شركة جوجل أنها أصلحت المشكلة
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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