منحت شركة جوجل الطالب أزيكويل بيريرا من الأوروجواي مبلغ 36 ألف دولار، وذلك نتيجة لاكتشافه ثغرة أمنية تسمح له بإجراء تغييرات على أنظمة الشركة الداخلية كجزء من برنامج مكافآت جوجل لمكتشفي الثغرات الأمنية، وهذا هو الخلل الخامس الذي يبلغ عنه بيريرا ولكنه الأكثر ربحًا له حتى الآن.

وقال بيريرا، الطالب بجامعة الجمهورية في أوروجواي "أول خلل أمني عثرت عليه بجوغل تم منحي مكافأة قيمتها 500 دولار وشعرت وقتها بتحقيق إنجاز كبير لذلك قررت مواصلة المحاولة منذ ذلك الحين".

على الرغم من أن بيريرا اكتشف هذا الخلل في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه حصل على إذن بالكتابة عن كيفية اكتشافه هذا الأسبوع بعد أن أكدت شركة جوجل أنها أصلحت المشكلة