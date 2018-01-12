أبل تدعم سيرى بمعلومات عن التنس والجولف قبل بطولة أستراليا المفتوحة

قبل أسبوع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قررت شركة أبل توسيع قاعدة بيانات المعرفة الرياضية الخاصة بالمساعد الشخصى سيرى، من خلال دعمه بمعلومات إضافية عن الجولف والتنس، مما يسمح للمستخدمين بسؤاله عن البطولات القادمة، والأحداث من السنوات الأخيرة، وطرح أسئلة عن اللاعبين والإحصاءات.

على سبيل المثال، سيكون سيرى قادرا على الإجابة على استفسارات مثل "من يلعب فى ويمبلدون اليوم؟" أو "ماذا فعلت سيرينا وليامز فى بطولة استراليا المفتوحة؟"، تزامنا مع تقدم البطولة.

وفيما يتعلق بالتنس، اكتسب سيرى أيضا معرفة بجولة ATPالعالمية وجمعية التنس النسائية مع بيانات من جراند سلامز فى 2016 و 2017 و 2018، فى حين أن بيانات الجولف تغطى نتائج الرجال والنساء من كبرى المسابقات، منذ عام 2007.

وحتى الآن، كانت قاعدة بيانات سيرى تحتوى على معلومات عن كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة والهوكى وكرة القدم، فى حين أن نتائج الرياضات الأخرى، بما فى ذلك التنس والجولف، تم سحبها من ويكيبيديا ومصادر أخرى.