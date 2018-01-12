أبل تدعم سيرى بمعلومات عن التنس والجولف قبل بطولة أستراليا المفتوحة

قبل أسبوع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قررت شركة أبل توسيع قاعدة بيانات المعرفة الرياضية الخاصة بالمساعد الشخصى سيرى، من خلال دعمه بمعلومات إضافية عن الجولف والتنس، مما يسمح للمستخدمين بسؤاله عن البطولات القادمة، والأحداث من السنوات الأخيرة، وطرح أسئلة عن اللاعبين والإحصاءات.
على سبيل المثال، سيكون سيرى قادرا على الإجابة على استفسارات مثل "من يلعب فى ويمبلدون اليوم؟" أو "ماذا فعلت سيرينا وليامز فى بطولة استراليا المفتوحة؟"، تزامنا مع تقدم البطولة.
وفيما يتعلق بالتنس، اكتسب سيرى أيضا معرفة بجولة ATPالعالمية وجمعية التنس النسائية مع بيانات من جراند سلامز فى 2016 و 2017 و 2018، فى حين أن بيانات الجولف تغطى نتائج الرجال والنساء من كبرى المسابقات، منذ عام 2007.
وحتى الآن، كانت قاعدة بيانات سيرى تحتوى على معلومات عن كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة والهوكى وكرة القدم، فى حين أن نتائج الرياضات الأخرى، بما فى ذلك التنس والجولف، تم سحبها من ويكيبيديا ومصادر أخرى.
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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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