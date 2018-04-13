هواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي هذا العام

يبدو أن شركة هواوي تنوي بخطف لقب أول شركة من سامسونج لذلك قررت الشركة الصينية ان تدخل سباق الاولويات وتوجه لكمه خطافية إذا جاز التعبير للشركة الكورية وذلك بإطلاق أول هاتف قابل للطي.

وبحسب المصدر فإن سامسونج أجلت إطلاق هاتفها القابل للطي حتى 2019 لكن هواوي لديها الرغبة في الكشف عن الهاتف في شهر نوفمبر 2018 ربما في حدث الكشف عن هاتفها الشهير ميت 20 حيث بدأت الشركة العمل على هذا المشروع في مركز هواوي للبحث والتطوير، لاحتى الان لايوجد أي تسريبات تتعلق بالمواصفات أو الشكل والمزايا ولكن كل هذا سيبدأ قريبًا.