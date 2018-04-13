هواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي هذا العام

يبدو أن شركة هواوي تنوي بخطف لقب أول شركة من سامسونج لذلك قررت الشركة الصينية ان تدخل سباق الاولويات وتوجه لكمه خطافية إذا جاز التعبير للشركة الكورية وذلك بإطلاق أول هاتف قابل للطي.
وبحسب المصدر فإن سامسونج أجلت إطلاق هاتفها القابل للطي حتى 2019 لكن هواوي لديها الرغبة في الكشف عن الهاتف في شهر نوفمبر 2018 ربما في حدث الكشف عن هاتفها الشهير ميت 20 حيث بدأت الشركة العمل على هذا المشروع في مركز هواوي للبحث والتطوير، لاحتى الان لايوجد أي تسريبات تتعلق بالمواصفات أو الشكل والمزايا ولكن كل هذا سيبدأ قريبًا.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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