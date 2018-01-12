كوالكوم تحصل على موافقة لشراء شركة nxp بـ39 مليار دولار

كشف تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن شركة كوالكوم، المصممة لشرائح الذكية المستخدمة فى غالبية الهواتف الذكية، بصدد الحصول على الموافقة من المنظمين الأوروبيين لشراء شركة NXP المطورة لأشباع الموصلات، بسعر 39 مليار دولار.
ومن أجل الحصول على هذه الموافقة، كان على كوالكوم الموافقة على شروط معينة، فعلى سبيل المثال، فإن الشركة لا يمكنها شراء براءات الاختراع الأساسية لـ NXP، كما على كوالكوم ضمان استخدام المنتجات المنافسة لتقنيات NXP.
وقد اقترحت كوالكوم الصفقة فى أكتوبر 2016، وفى نوفمبر الماضى أصبحت كوالكوم فى حد ذاتها هدف للشراء، بعد أن تقدمت شركة برودسوم بصفقة لشراءها، وقد أعطت الوكالات الأمريكية بالفعل كوالكوم الضوء الأخضر لشراء NXP، وبعد موافقة الاتحاد الاوربى المتوقعة، ستحتاج الصفقة من الوكالات الصينية التوقيع عليها.
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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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