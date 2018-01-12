كوالكوم تحصل على موافقة لشراء شركة nxp بـ39 مليار دولار

كشف تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن شركة كوالكوم، المصممة لشرائح الذكية المستخدمة فى غالبية الهواتف الذكية، بصدد الحصول على الموافقة من المنظمين الأوروبيين لشراء شركة NXP المطورة لأشباع الموصلات، بسعر 39 مليار دولار.

ومن أجل الحصول على هذه الموافقة، كان على كوالكوم الموافقة على شروط معينة، فعلى سبيل المثال، فإن الشركة لا يمكنها شراء براءات الاختراع الأساسية لـ NXP، كما على كوالكوم ضمان استخدام المنتجات المنافسة لتقنيات NXP.

وقد اقترحت كوالكوم الصفقة فى أكتوبر 2016، وفى نوفمبر الماضى أصبحت كوالكوم فى حد ذاتها هدف للشراء، بعد أن تقدمت شركة برودسوم بصفقة لشراءها، وقد أعطت الوكالات الأمريكية بالفعل كوالكوم الضوء الأخضر لشراء NXP، وبعد موافقة الاتحاد الاوربى المتوقعة، ستحتاج الصفقة من الوكالات الصينية التوقيع عليها.