جوجل تطلق منصة إنترنت الأشياء Android Things 1.0

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق النسخة الأولى من منصة انترنت الأشياء Android Things 1.0 بشكل رسمى، وذلك بعد أكثر من 17 شهر من التجارب والاختبارات، إذ أصبحت جاهزة للاستخدام من قبل جميع المطورين وشركات التكنولوجيا.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فإن منصة انترنت الأشياء Android Things 1.0، هى نظام يتيح للمستخدمين تشغيل مختلف الأجهزة وجعلها متصلة بالإنترنت مع بعضها البعض، وذلك بالاستفادة من الواجهة البرمجية الحالية وأدوات أندرويد، وهو ما يشمل العديد من الأمور مثل الترقيات السريعة المستمرة لمدة 3 سنوات من جوجل فضلاً عن الأمان والاستقرار.
وتقول جوجل أن النظام الجديد سيتوفر فى الكثير من الأجهزة الذكية مثل السماعات والأجهزة المنزلية والتى من المفترض أن تظهر فى الأسواق خلال هذا الصيف.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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