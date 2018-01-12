بريطانيا تطور طرقا بانورامية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الإرهاق

أعلنت شركة Highways England البريطانية المعنية بشئون الطرق، عن تصميم الطرق الرئيسية بطريقة مبتكرة، لإعطاء السائقين رؤية بانورامية للحد من عدد الحوادث الناجمة عن التعب والإرهاق أثناء القيادة.
ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، وستحاول الشركة المملوكة للحكومة جعل المناظر الطبيعية الجميلة مرئية لسائقى السيارات، إذ خصصت 15 مليار جنيه استرلينى (20 مليار دولار) لصالح التحسينات على الطرق السريعة والطرق الرئيسية بحلول عام 2021.
وقال كبير المهندسين مايك ويلسون بشركة Highways England: "خلق آفاق مختلفة، بيئات مختلفة للناس للنظر، يعد بمثابة وسيلة لتحفيز المستخدم على الطريق".
وردًا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من أن السائقين يمكن أن ينصرفوا عن القيادة لرؤية المناظر الطبيعية من حولهم، قال: يجب أن يركزوا على الطريق، ولكن التعب هو التحدى الحقيقى للسائقين، فالمناظر الطبيعية المثيرة للاهتمام يمكنها مساعدتهم على البقاء مستقيظين".
GMT 23:11 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرمصباح ذكى لإنتاج الكهرباء من براز الكلاب فى شوارع بريطانيا
GMT 21:48 2017 الأحد ,04 حزيران / يونيوشركة فيسبوك بعد حادث لندن تعلن هدفنا أن تكون "بيئتنا معادية" للإرهابيين
GMT 22:37 2017 الجمعة ,17 شباط / فبرايرمايكروسوفت ترفع أسعار أجهزتها في بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي
GMT 05:23 2017 الأحد ,12 شباط / فبرايربريطانيا تطلق مناهج جديدة لتعليم الأطفال القرصنة الإلكترونية بالمدارس
GMT 04:16 2017 الخميس ,09 شباط / فبرايرغوغل تمنع المستخدمين من الوصول للأفلام المقرصنة ابتداء من 1 حزيران
ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
أرسل تعليقك