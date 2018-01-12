بريطانيا تطور طرقا بانورامية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الإرهاق

أعلنت شركة Highways England البريطانية المعنية بشئون الطرق، عن تصميم الطرق الرئيسية بطريقة مبتكرة، لإعطاء السائقين رؤية بانورامية للحد من عدد الحوادث الناجمة عن التعب والإرهاق أثناء القيادة.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، وستحاول الشركة المملوكة للحكومة جعل المناظر الطبيعية الجميلة مرئية لسائقى السيارات، إذ خصصت 15 مليار جنيه استرلينى (20 مليار دولار) لصالح التحسينات على الطرق السريعة والطرق الرئيسية بحلول عام 2021.

وقال كبير المهندسين مايك ويلسون بشركة Highways England: "خلق آفاق مختلفة، بيئات مختلفة للناس للنظر، يعد بمثابة وسيلة لتحفيز المستخدم على الطريق".

وردًا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من أن السائقين يمكن أن ينصرفوا عن القيادة لرؤية المناظر الطبيعية من حولهم، قال: يجب أن يركزوا على الطريق، ولكن التعب هو التحدى الحقيقى للسائقين، فالمناظر الطبيعية المثيرة للاهتمام يمكنها مساعدتهم على البقاء مستقيظين".