صدمة قوية لعشاق نتفيلكس حول العالم

صدم عشاق مشاهدة نتفيلكس حول العالم، بما حدث لمحتوى الشبكة خلال الفترة الأخيرة.

وفوجىء مشاهدي نتفيلكس حول العالم بعدم قدرتهم على مشاهدى أية أفلام من خلال الموقع، ولم يعد يظهر لهم سوى رسالة تؤكد أن هناك خطأ ما، وأنه ليس بقدرتهم مشاهدة المحتوى، حسب إندبندنت.

وظهرت الرسالة لمستخدمي الموقع وكذلك التطبيق، وهو ما أكدته الشركة عبر حسابها على موقع تويتر.

وقالت نتفيلكس إنها قلقة بسبب المشاكل التى تواجهها، وتعمل على التحقق مما حدث، وتقدر تفهم مستخدميها.