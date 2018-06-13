صدمة قوية لعشاق نتفيلكس حول العالم

صدم عشاق مشاهدة نتفيلكس حول العالم، بما حدث لمحتوى الشبكة خلال الفترة الأخيرة.
وفوجىء مشاهدي نتفيلكس حول العالم بعدم قدرتهم على مشاهدى أية أفلام من خلال الموقع، ولم يعد يظهر لهم سوى رسالة تؤكد أن هناك خطأ ما، وأنه ليس بقدرتهم مشاهدة المحتوى، حسب إندبندنت.
وظهرت الرسالة لمستخدمي الموقع وكذلك التطبيق، وهو ما أكدته الشركة عبر حسابها على موقع تويتر.
وقالت نتفيلكس إنها قلقة بسبب المشاكل التى تواجهها، وتعمل على التحقق مما حدث، وتقدر تفهم مستخدميها.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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