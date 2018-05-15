lg تستعد لطرح هاتف جديد بمواصفات مذهلة قريبا

تستعد "إل جي" لطرح هاتف ذكي جديدة يحمل اسم LG V35 ThinQ، وسيكون مزودا بعدد من المزايا، وحصل هذا الجهاز الذي يحمل رقم إصدار LM-V350EM على موافقة من لجنة الاتصالات الأمريكية ومن المقرر طرحه قريبًا، بحس ما نشره موقع gsmarena.

فمن المنتظر أن يأتي هاتف LG V35 ThinQ بمواصفات متطابقة تقريبًا مع نسخة V30S ThinQ مع استثناء صغير داخل تكوين الكاميرا، يقال إنه يتضمن إعدادًا خاصا بكاميرا مزدوجة 16 ميجابكسل بدلاً من 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بعض المزايا التي تعمل بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي ظهرت لأول مرة داخل هاتف G7 ThinQ.

من الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية تحاول جذب اهتمام المستخدمين بهواتف ذكية جديدة، خاصة بعد تراجع حصتها في السوق مع ارتفاع سيطرة الشركات الصينية.