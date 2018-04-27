روسيا تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

أكدت مصادر في وكالة "روسكوسموس" أن روسيا تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد من سلسلة أقمار ####"Elektro–L #### المخصصة للمراقبة والاستشعار عن بعد.
وقال نائب المدير العام للوكالة ميخائيل خايلوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الخميس/ : "كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت سابقا أن إطلاق القمر الثالث من سلسلة ####Elektro–L #### سيؤجل حتى العام المقبل، لكن الإطلاق سيكون قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف المسؤول: "لقد اجتمعت مع الهيئات المشرفة على تصنيع هذا القمر والتأكد من جاهزيته، ومن المفترض أن يكتمل العمل على تطويره في أكتوبر المقبل، ليطلق إلى الفضاء أواخر العام الجاري".
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أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
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