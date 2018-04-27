روسيا تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

أكدت مصادر في وكالة "روسكوسموس" أن روسيا تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد من سلسلة أقمار ####"Elektro–L #### المخصصة للمراقبة والاستشعار عن بعد.

وقال نائب المدير العام للوكالة ميخائيل خايلوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الخميس/ : "كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت سابقا أن إطلاق القمر الثالث من سلسلة ####Elektro–L #### سيؤجل حتى العام المقبل، لكن الإطلاق سيكون قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف المسؤول: "لقد اجتمعت مع الهيئات المشرفة على تصنيع هذا القمر والتأكد من جاهزيته، ومن المفترض أن يكتمل العمل على تطويره في أكتوبر المقبل، ليطلق إلى الفضاء أواخر العام الجاري".