فيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر

قدمت فيسبوك ميزة إضافة مقاطع صوتية مختلفة على قصة الشبكة الرئيسية، كما أضافت الشركة خياراً لتحميل مقطع صوتي إلى القصة ليعمل بالخلفية للصورة التي يقوم المستخدم برفعها، وعلى العكس مع إنستجرام فإن المستخدم سيكون له الحرية برفع أي مقطع صوتي يريده.
كما سيصبح المستخدم بالتحديث الجديد قادراً على حفظ قصته للأرشيف على هاتفه، بالإضافة إلى إمكانية حفظ الصور من كاميرا التطبيق على سيرفرات الشركة بشكل مباشر.
سيكون التحديث الجديد متاحاً للمستخدمين في الهند في البداية، ومن ثم ستقوم الشركة بإطلاقه لباقي المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاحقاً.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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