فيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر

قدمت فيسبوك ميزة إضافة مقاطع صوتية مختلفة على قصة الشبكة الرئيسية، كما أضافت الشركة خياراً لتحميل مقطع صوتي إلى القصة ليعمل بالخلفية للصورة التي يقوم المستخدم برفعها، وعلى العكس مع إنستجرام فإن المستخدم سيكون له الحرية برفع أي مقطع صوتي يريده.

كما سيصبح المستخدم بالتحديث الجديد قادراً على حفظ قصته للأرشيف على هاتفه، بالإضافة إلى إمكانية حفظ الصور من كاميرا التطبيق على سيرفرات الشركة بشكل مباشر.

سيكون التحديث الجديد متاحاً للمستخدمين في الهند في البداية، ومن ثم ستقوم الشركة بإطلاقه لباقي المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاحقاً.