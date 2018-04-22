أعلنت شركة OPPO الصينية عن طرح هاتفها الذكى الجديد أوبو F7 رسميا فى الأسواق المصرية قريبا، وهو يأتى مع عدد كبير من المزايا الحديثة، بما فى ذلك شاشة 6.23 بوصة، ومجموعة شرائح MediaTek Helio P60، وما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل مع دعم من تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإذا كنت تفكر فى شراء الهاتف الجديد، ففيما يلى بعض من المواصفات الهامة التى يجب معرفتها.

الشاشة

يحتوى هاتف OPPO F7 على شاشة كبيرة 6.23 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9، والتى يطلق عليها ،Super Full Screen، وتضم شق علوى يشبه الموجود بهواتف أخرى مثل Vivo V9، و Apple iPhone X، و ASUS ZenFone 5، كما أن الشاشة تمثل 88٪ من مساحة الجهة الأمامية.

المواصفات الداخلية

يتم دعم OPPO F7 الجديد بشرائح MediaTek Helio P60 التى تم الإعلان عنها فى شهر فبراير الماضى، والتى تحتوى على Dual AI cores وتتكون من وحدتى معالجة ذكاء اصطناعى، ويضم الجهاز معالج ARM Mali-G72 MP3، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 6 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت مع فتحة بطاقة microSD، وبطارية بقوة 3400 مللى أمبير التى يمكن إدراتها باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعى A.I، وتقول OPPO أن أداء F7 أعلى بنسبة 80٪ من F5.

كاميرا F7

تركز شركة "أوبو" على الكاميرا فى أغلب هواتفها، وكاميرا F7 تأتى مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و 25 ميجابكسل مع فتحة f / 2.0، وكلاهما يحتوى على ميزات AI-powered مثل التعرف على المشاهد والأشياء، فبفضل الذكاء الاصطناعى يمكن للكاميرا تحديد 16 شئ مختلف، بما فى ذلك الغروب، والطعام، والسماء، والألعاب النارية، والأطفال، وغيرهم.

أما الكاميرا الأمامية فهى تأتى بدقة أعلى من الخلفية، كما أن تقنية A.I. Beauty أصبحت أفضل لأنها تستخدم 296 نقطة لتحديد الشكل، ويمكنها اكتشاف نوع الجنس، والعمر، ولون البشرة.